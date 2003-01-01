Участник СВО избран председателем Совета Медвежьегорского округа

30 сентября состоялось первое заседание депутатов Совета Медвежьегорского муниципального округа.
Главной его новостью стало избрание нового председателя Совета Медвежьегорского муниципального округа. Им стал участник специальной военной операции Дмитрий Пушкарев. Заместителем председателя избран Владимир Молчанов. Новый спикер избран тайным голосованием. Об этом рассказали в Заксобрании Карелии. В заседании принимал участие глава карельского парламента Элиссан Шандалович.
Дмитрий Пушкарев родился 13 мая 1984 года. Выпускник Петрозаводского автотранспортного техникума. Работал в филиале ФГУП «Охрана» МВД России по Карелии, ФГУП УВО Минтранса России» Северо-Западный, в коммерческих организациях. В настоящее время трудится на ООО «Медвежьегорская Ремонтно-эксплуатационная база» мастером цеха. Она располагается в поселке Пиндуши и основана была еще в 1934 году. Дмитрий Пушкарев работал на этом предприятии до участия в СВО. После ранения был комиссован, вернулся обратно на него.
Недавно «Столица на Онего» рассказывала о встрече Дмитрия Пушкарева с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.