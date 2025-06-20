Участник СВО помог оплатить строительство детской площадки в карельском селе

Мужчина скучает по своей малой родине и не смог остаться равнодушным к проблеме односельчан.

Житель Медвежьегорского района Евгений Калинин, который уже год находится на СВО, закрыл сбор средств на детскую площадку в своем родном селе Челмужи. Об этом рассказали в паблике «Мы — Челмужане!».

Сбор средств открыли 23 июня и уже на следующий день Евгений Калинин перечислил всю необходимую сумму — 38 тысяч рублей, подписав «это для детей».

— Вот какие у нас выросли парни. Немножко побеседовали с Женей смс-ками. Он уже почти год, как находится на СВО, имеет награду. Очень скучает по Челмужам, всегда заходит в наши группы, благодарит всех, кто заботится о нашей деревне. Огромное спасибо за то, что так переживает за свою малую родину, — сказала организовавшая сбор местная жительница Светлана Гаврилова.

Она отметила, что не остались равнодушными и другие жители Челмужей. Удалось дополнительно собрать четыре тысячи рублей, которые направят на другие нужды села.