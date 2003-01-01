Участник СВО стал заместителем директора издательства «Периодика»

Нового руководителя известного карельского издательства представил 21 октября коллективу министр национальной и региональной политики Сергей Киселев.

На эту должность назначен Никита Андреевич Ткаченко, юрист по образованию, опытный контрактный управляющий. Кроме того, он участник специальной военной операции, командир отделения противотанкового взвода, награжден медалью за воинскую доблесть 2 степени.

— Уверен, что Никита Ткаченко будет эффективно и качественно работать вместе с Домом Дружбы народов Карелии и редакциями национальных СМИ на благо нашей любимой республики, — прокомментировал назначение министр. Издательство «Периодика» — государственное издательство Карелии. Основано в 1991 году для обеспечения выпуска газет и журналов на национальных языках: финском, карельском, вепсском. Выпускает СМИ, книги и брошюры на финском, карельском, вепсском, русском языках. Учредители — Законодательное собрание Республики Карелия, правительство Республики Карелия, Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями, Министерство образования Республики Карелия и национальные общественные объединения.

