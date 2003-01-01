РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Политкухня
Лариса Подсадник: «Единая Россия» и в Карелии – преимущественно женская партия»
22 октября, 08:10 Статьи
Тема недели
7:0 в пользу города: как перезагрузка транспортной системы изменила жизнь Петрозаводска
21 октября, 15:30 Статьи
Тема недели
Между нами, девочками: эксперты красоты раскроют для жительниц Карелии секреты молодости
21 октября, 14:05 Статьи
Новости

Въезд на площадь Кирова в Петрозаводске будет запрещён

11:45

Тренер из Карелии рассказал, как готовит сборную Молдавии к Олимпиаде

11:30

Взрывы прогремят в Кондопожском районе Карелии

11:15

Участник СВО стал заместителем директора издательства «Периодика»

11:05

Более 2 тысяч онкозаболеваний выявили у жителей Карелии

10:50

В Петрозаводске ремонтируют троллейбусное депо

10:20

Синоптики рассказали, когда Карелия «погрузится в предзимье»

10:10

Петрозаводчанин торговал наркотиками с помощью нелегального интернет-магазина

09:50

Массовые проверки правил перевозки детей проходят в Петрозаводске

09:30

В Петрозаводске временно запретят парковку около Краеведческого музея

09:00

Мощный пожар произошел утром в Петрозаводске

08:40

На Форуме «Женского движения Единой России» показали изделия карельских мастериц

08:20

В Кондопоге проверят выгребные ямы после того, как женщина чуть не утонула в одной из них

08:00

Верховный суд России разъяснил, как списываются кредитные долги с семей погибших на СВО

07:40

Умер организатор физкультурно-спортивного движения в Карелии Олег Поликарпов

07:20

Петербургский миллиардер Игорь Лейтис награжден орденом «Сампо» за заслуги перед Карелией

07:00

Рыбак пропал на озере Сандал в Кондопожском районе

06:40

Российский авторынок опустился на пятое место в Европе

00:10

Уникальная база данных о воинах Карельского фронта передана в Национальный архив Карелии

22:00

Чужой автомобиль, деньги, два выстрела: новые подробности жестокого убийства в Петрозаводске

20:40

В Карелии отозвана заявка на создание рыбоводного участка на реке Кемь

19:52

Гражданин Узбекистана погиб во время ремонта крыши в Кеми

18:55

Ирина Добродей сменила Алексея Макарова в должности гендиректора информагентства «Республика Карелия»

18:15

Юрист из Петрозаводска доказал в суде уязвимость популярного банковского онлайн-приложения

18:00

Коммунальщиков за неготовность к зиме ждет увеличение штрафов

17:30

Ночью до -3°С, гололедица: прогноз погоды на 22 октября

17:00

Инна Колыхматова рассказала, как в Петрозаводске перезагрузили транспортную систему

16:50

Секреты продления молодости и сохранения женского здоровья раскроют на BEAUTY-конференции в Петрозаводске

16:30

Следком возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины в Петрозаводске

16:20

В Карелии супруги открыли первую ферму по выращиванию чеснока

16:00

Расстрелянный из охотничьего ружья петрозаводчанин умер

15:40

В Карелии официально возродят старинную деревню

15:20

35 человек утонули в Карелии с начала этого года

15:00

В Госдуме рассказали о льготах и мерах поддержки для граждан России

14:40

Угнавшего автомобиль петрозаводчанина разыскивает полиция

14:20

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя перед длинными выходными

14:10

Карельские пенсионеры поделятся интернет-достижениями

13:50

Открывшего стрельбу мужчину задержали в Петрозаводске

13:35

Молодая женщина пострадала в ДТП в Петрозаводске

13:30

Авиамаршрут из Петрозаводска в Махачкалу стал одним из самых популярным у жителей Карелии

13:10

Карелия вошла в топ-5 регионов России для «сонного туризма»

13:00

Стрельбу открыли из окна автомобиля в Петрозаводске

12:50

«Петербургтеплоэнерго» выявило в Карелии помещения, в которых незаконно демонтировали систему отопления

12:45

Карельские ученые опровергли информацию чиновников в Медвежьегорске о золотистых водорослях в Онего

12:40

«Найдена замёрзшей в мусорном баке»: выброшенная на улицу кошка из Сортавалы ищет дом

12:30

В Петрозаводске благоустраивают Докторскую аллею

12:20

Заболеваемость ОРВИ снизилась в Карелии

12:10

В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий санкции для диверсантов

11:55

87-летняя петрозаводчанка потеряла 4 млн рублей из-за мошенников

11:40

Большой гала-концерт казачьей песни прошел в Петрозаводске

11:30

Природный газ подведут к поселку Салми до конца года

11:20

Жертве мошенников в Петрозаводске вернут 420 тысяч рублей

11:15

Для ЛОР-кабинета новой поликлиники на Кукковке приобрели современное оборудование

11:00

Новый жилой комплекс появится на месте бывшего завода «Славмо» в центре Петрозаводска

10:50

Женщину с маленьким ребенком сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

10:35

Компания «КСМ» поделилась видео о ходе строительство жилого дома под расселение в Беломорске

10:30

В Лахденпохье сгорел автомобиль «Черри»

10:25

Тело 77-летнего рыбака обнаружено в водах Белого моря

10:15

Новые пешеходные переходы появились около Лобановского моста в Петрозаводске

10:00

Жительница Карелии во время застолья обчистила счет знакомой

09:30

Росстат поменял итоги антиалкогольной кампании в Вологодской области после вмешательства губернатора

09:15

В Петрозаводске установят дополнительные контейнеры для приема старых шин

09:00

Автовокзал Петрозаводска переходит на зимнее расписание

08:40

19 пешеходов оштрафовали в Петрозаводске за выходные

08:20

Работы на Кряжевом спуске возобновились после проблем с поставками

08:00

15 водителей отстранили от руля в Петрозаводске за грубые нарушения

07:40

Нарушители миграционного законодательства задержаны в Петрозаводске

07:20

Оперные солисты Большого театра выступят на сцене Петрозаводска

07:00

46 ДТП с пешеходами произошли в Петрозаводске за девять месяцев

06:40
Участник СВО стал заместителем директора издательства «Периодика»
Сегодня 11:05 Общество
Поделиться

Нового руководителя известного карельского издательства представил 21 октября коллективу министр национальной и региональной политики Сергей Киселев.

фото: © Сергей Киселев

На эту должность назначен Никита Андреевич Ткаченко, юрист по образованию, опытный контрактный управляющий. Кроме того, он участник специальной военной операции, командир отделения противотанкового взвода, награжден медалью за воинскую доблесть 2 степени.

— Уверен, что Никита Ткаченко будет эффективно и качественно работать вместе с Домом Дружбы народов Карелии и редакциями национальных СМИ на благо нашей любимой республики, — прокомментировал назначение министр. Издательство «Периодика» — государственное издательство Карелии. Основано в 1991 году для обеспечения выпуска газет и журналов на национальных языках: финском, карельском, вепсском. Выпускает СМИ, книги и брошюры на финском, карельском, вепсском, русском языках. Учредители — Законодательное собрание Республики Карелия, правительство Республики Карелия, Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями, Министерство образования Республики Карелия и национальные общественные объединения. 

Ранее мы рассказывали, что Ирина Добродей сменила Алексея Макарова в должности гендиректора информагентства «Республика Карелия». 

 

Обсудить (0) в ленту
Новый район Петрозаводска «Талоярви. Город у воды» поразил гостей своим масштабом и уникальностью
Все преимущества жизни в центре Петрозаводска смогут оценить будущие новоселы престижного дома «Аристократ»
Петрозаводские врачи рассказали о важности отдыха

Отдых люди порой заменяют привычками, вроде соцсетей, шоппинга или вкусной еды. Но позволяют ли они расслабиться и дают ли энергию организму? Разобраться помогли врачи Наркологического диспансера.

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение