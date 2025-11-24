Участник СВО возглавил отдел в Минпромторге Карелии

Николай Назимок, участник программы «Герои Карелии», стал начальником отдела лесопромышленного комплекса и легкой промышленности Минпромторга Карелии.
О его назначении рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков. По словам губернатора, опыт управленческой деятельности у Николая есть: он работал в Управлении образования администрации Петрозаводска, в МВД, а на фронте командовал ротой из 124 человек. Получив ранение во время выполнения боевых задач, вернулся домой, в Карелию. Его мужество было отмечено медалью «За отвагу» и медалью Жукова.
Сразу после восстановления Николай подал заявку на участие в кадровой программе «Герои Карелии». Наш земляк успешно проходит переобучение в Карельском филиале РАНХиГС, завершил стажировку в исполнительных органах республики и получил назначение на новую должность.
Ранее мы рассказывали, что 31 бесплатный участок получили в 2025 году карельские ветераны СВО.