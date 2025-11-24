РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Обществоведение
«Это будет точка притяжения»: что ждет Петровский завод в Кончезеро
24 ноября, 16:20 Статьи
Тема недели
«Болельщики «Спартака» — везде самые лучшие». Романцев, Дасаев, Шмаров ответили на вопросы «Столицы на Онего»
23 ноября, 19:45 Статьи
Личное мнение
«Они тоже жертвы»: детский омбудсмен Карелии заступился за подростков, которые жестоко избили двух мужчин
22 ноября, 18:32 Статьи
Новости

В Петрозаводске назвали дату начала продаж проездных на декабрь для троллейбусов

08:20

Власти Петрозаводске рассказали, будет ли в этом году новогодний салют

08:00

В Костомукше в страшном пожаре сгорели бар, пункты выдачи «Озон» и «Вайлдберрис»

07:40

150-метровый подвесной мост откроют в Карелии к Новому году

07:19

Участник СВО возглавил отдел в Минпромторге Карелии

07:00

Прокуратура потребовала 13 лет колонии для петрозаводского шоумэна, который убил бывшую девушку

06:39

Отработка в течение трех лет потребуется на всем выпускникам медвузов

00:08

Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

22:20

Рыбаки проверили толщину льда на озерах недалеко от Петрозаводска

21:30

Бывший военный госпиталь в городе Сортавала станет гостиницей

20:23

Ученые и фермеры Карелии совместно создадут «идеальный салат»

20:00

Пират, кот, Белый Кролик и Страна Чудес: что ждет гостей праздника в честь юбилея библиотек

19:29

Мастер из Карелии завоевала серебро на чемпионате мира по парикмахерскому искусству в Сочи

19:01

В Карелии растет заболеваемость ОРВИ

18:31

Поезд насмерть сбил пьяного мужчину в Сегеже

18:02

«Яндекс» запустил роботов-доставщиков в Санкт-Петербурге

17:38

Символом фестиваля «Зимние фонтаны» в этом году станет дятел

17:18

Мокрый снег накроет Карелию 25 ноября

17:03

Новый собственник петровского завода в Кончезеро рассказал, что планирует открыть в исторических зданиях

16:47

В Медвежьегорске простятся с погибшим на СВО Сергеем Байдаковым

16:32

Овощи и яйца в Карелии стали дороже, а сахар и макароны — дешевле

16:14

Юные самбисты из Карелии завоевали восемь медалей на турнире в Ленобласти

15:46

Администрацию Сортавальского округа обязали взять на баланс бесхозную дорогу

15:32

Карельские ученые выяснили, можно ли есть зараженного плоским червем леща

15:16

На 100-м году жизни скончался легендарный футболист Никита Симонян

15:02

Цены на жильё в России в 2027 году могут вырасти в два раз выше инфляции

14:49

Серия взрывов прогремит на газопроводе в Лахденпохском районе

14:34

Супруги Андрияшевские из Костомукши отметили золотую свадьбу

14:17

Верховный суд оставил в силе приговор Артему Красулину

14:02

Детский сад № 89 в Петрозаводске открылся после завершения капремонта

13:48

Количество пользователей МАХ достигло 55 миллионов

13:32

61-летняя женщина попала под колёса авто в центре Петрозаводска

13:13

Шесть человек пострадали в ДТП в Карелии 21 ноября

12:59

Элиссан Шандалович и депутаты обсудили с Инной Колыхматовой приоритеты Петрозаводска перед принятием бюджета Карелии

12:52

Компания «КСМ» поделилась видео о ходе строительство жилого дома под расселение в Петрозаводске

12:43

«Динамо-Карелия» уступила «Красной Армии» на домашнем льду в Кондопоге

12:38

Брат и сестра из Карелии перевели мошенникам более миллиона рублей

12:21

31 бесплатный участок получили в 2025 году карельские ветераны СВО

12:06

В Териберке спасли покусанного собаками тюленя

11:43

В Петрозаводске установят бюст генералу Валериану Фролову

11:29

В Фонде «Защитники Отечества» рассказали, как помогают в поиске без вести пропавших бойцов СВО

11:25

Две иномарки разбились в ночном ДТП в Петрозаводске — есть пострадавшие

11:12

По программе «Земский работник культуры» в Карелию приехали специалисты из других регионов России

10:50

В Петрозаводске водитель автобуса спровоцировал массовую аварию

10:37

Музей «Кижи» получил международную награду за вклад в архитектуру

10:18

Сильный снегопад ожидается в Карелии

09:59

В Карелии завершилась вакцинация от гриппа

09:31

В РЖД предупредили о мошенниках, продающих недействительные билеты на поезд Деда Мороза

08:59

Три троллейбуса в Петрозаводске временно изменят маршруты

08:39

Над Архангельской областью впервые сбиты два украинских беспилотника

08:20

Активисты требуют открыть границу с Финляндией автопробегом к КПП

08:00

МЧС предупреждает о сильном снеге в южных и центральных районах Карелии

07:40

На 85-м году жизни скончался народный артист России Виталий Мишле

07:20

Охранник кафе в Петрозаводске избил двух посетителей

07:00

Пропавшая в Питкярантском районе 15-летняя девочка найдена живой

06:40

«Нужно съедать 24 кг рыбной продукции в год»: врач рассказала, почему россиянам важно есть больше рыбы

00:10
Участник СВО возглавил отдел в Минпромторге Карелии
Сегодня 07:00 Общество
Поделиться

Николай Назимок, участник программы «Герои Карелии», стал начальником отдела лесопромышленного комплекса и легкой промышленности Минпромторга Карелии.

фото: © Артур Парфенчиков

О его назначении рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков. По словам губернатора, опыт управленческой деятельности у Николая есть: он работал в Управлении образования администрации Петрозаводска, в МВД, а на фронте командовал ротой из 124 человек. Получив ранение во время выполнения боевых задач, вернулся домой, в Карелию. Его мужество было отмечено медалью «За отвагу» и медалью Жукова.

Сразу после восстановления Николай подал заявку на участие в кадровой программе «Герои Карелии». Наш земляк успешно проходит переобучение в Карельском филиале РАНХиГС, завершил стажировку в исполнительных органах республики и получил назначение на новую должность.

Ранее мы рассказывали, что 31 бесплатный участок получили в 2025 году карельские ветераны СВО. 

Обсудить (0) в ленту
В Костомукше в страшном пожаре сгорели бар, пункты выдачи «Озон» и «Вайлдберрис»
Сегодня, 07:40 Происшествия
150-метровый подвесной мост откроют в Карелии к Новому году
Сегодня, 07:19 Благоустройство
Прокуратура потребовала 13 лет колонии для петрозаводского шоумэна, который убил бывшую девушку
Сегодня, 06:39 Криминал
Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии
24 ноября, 22:20 Хроника дня
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение