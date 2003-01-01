Участника драки в клубе «Соло» отправили под домашний арест

Позже в соцсетях появился ролик со всей хронологией события. Делом заинтересовался Следком России. Возбудили уголовное дело по 213 УК РФ (хулиганство). Усугубил ситуацию тот факт, что Саиб и Хикмет уехали из Карелии. Однако оба вернулись, испугавшись более серьезных последний. Добавим, что по нашим данным, Хикмет близкий друг младшего из братьев-каратистов – Джахангира Кадашева, который также очень любил драться в клубах, а сейчас отбывает срок в тюрьме.

Напомним , 20 сентября в ночном клубе «Соло» Саиб Акберов поспорил с сотрудницей клуба, она дала ему пощечину, Саиб ответил ударом в лицо. За девушку приехал заступиться ее муж, который был избит Хикметом Мамедовым, подоспевшим на помощь к Саибу Акберову. Сначала Хикмет напал на соперника в клубе, вмешалась охрана. А потом повторил нападение на улице. Вся хронология попала на видео.

Хикмет Мамедов сегодня решением Петрозаводского суда отправился под домашний арест на два месяца. Накануне он и его товарищ Саиб Акберов сдались полиции. Акберова еще вчера отпустили домой в статусе свидетеля.

22-летнего молодого человека, который накануне сам сдался полиции, отпустили домой на два месяца.

