Участника СВО из Сортавалы ждут ключи от новой квартиры

Глава Карелии пожелал бойцу скорейшего возвращения домой и долгожданного новоселья.

Как рассказал в личном профиле глава Карелии Артур Парфенчиков 28 сентября, наш земляк Илья Порожский сейчас несет службу в зоне СВО.

«А дома, в Сортавале, его ждут ключи от новой квартиры», — сообщил руководитель региона, прикрепив к посту видеоролик с подробностями.



«Илья, поздравляю! Желаю скорейшего возвращения домой и долгожданного новоселья!», — написал Артур Парфенчиков.