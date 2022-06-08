Участникам ПМЭФ-2022 представили фильм «Ключи Карелии», созданный при поддержке Segezha Group

15 июня в г. Санкт-Петербург, «на полях» ПМЭФ-2022, состоялся премьерный показ фильма «Ключи Карелии», созданный при содействии Segezha Group.

Проект также поддержали: Министерство культуры Российской̆ Федерации, правительство Республики Карелия, фонд «Древо жизни».

Фильм снят на киностудии «Хлеб» А. Богатырева. Автор сценария и режиссер — выпускница академии Н. Михалкова, Д. да Консейсао. Кинолента знакомит зрителя через яркие визуальные и музыкальные образы с целым рядом самобытных культур, колыбелью которых является Республика Карелия. Авторы также уделили значительное внимание устному народному творчеству, русскому эпосу в его былинном преломлении.

В фильме снялись митрополит Московский и всея Руси, предстоятель Русской православной старообрядческой церкви Корнилий; ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова И. Глазунов; директор Всероссийского музея А. С. Пушкина С. Некрасов; старший научный сотрудник музея-заповедника «Кижи», сказитель О.Скобелев и жители Заонежья.

На закрытом показе присутствовал глава Республики Карелия А. Парфёнчиков, вице-премьер по вопросам экономики Республики Карелия Д. Родионов, вице-президент по стратегическим коммуникациям и бренду Segezha Group К. Манджиева, а также сотрудники лесопромышленного холдинга.

В приветственном слове Кермен Манджиева отметила: «Для нашего бизнеса Карелия — флагманский регион. Здесь расположено крупнейшее предприятие Группы — Сегежский ЦБК. Одновременно вносим свой вклад в комплексное развитие г. Сегежа: модернизируем производство, решаем экологические вопросы, работаем над обновлением городской инфраструктуры, помогаем местным медицинским, образовательным, спортивным учреждениям. И, конечно, для нас важно сохранение культуры региона. Поскольку в городе родился известнейший советский поэт, сценарист фильма и одноименного стихотворения „Я шагаю по Москве“ — Геннадий Шпаликов, названием для нашей благотворительной программы стало „Я шагаю по Сегеже“. Фильм „Ключи Карелии“ — увлекательный рассказ о культуре и истории Карелии. Нам важно, популяризировать культуру этого российского региона, повышать узнаваемость местного культурного кода. Надеюсь, фильм по достоинству оценит широкая российская аудитория. Уверена, каждый откроет для себя Карелию с неожиданной стороны, захочет сюда приехать — быть может, уже этим летом».

Артур Парфенчиков подчеркнул важность подобных киноработ о традициях и истории Республики Карелия для подрастающего поколения, а также для привлечения туристов в регион.

Дария да Консейсао, режиссер фильма, выразила признательность всем участникам проекта, благодаря которым его удалось воплотить в жизнь.