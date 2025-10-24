Участникам спортивного фестиваля на Кургане пришлось парковаться на газонах

Парковочных мест на Кургане явно не хватает для проведения больших спортивных мероприятий.

Сегодня, 25 октября, Курган стал местом проведения фестиваля бега и скандинавской ходьбы. «Столица на Онего» рассказывала об этом мероприятии. Парковочных мест там, действительно было мало. Одна из парковок была закрыта для судей и организаторов соревнований.

— Когда во время большого спортивного мероприятия на Кургане внезапно перекрыли одну из самых больших парковок, и куча машин стоит на газоне. Не продумали, — написала читательница нашего издания.

«Столица на Онего» задала вопрос о доступности парковок заместителю руководителя Центра спортивной подготовки Александру Баканчуку. Курган находится в ведении именно этой организации. Он признал, что проблемы с парковками есть. Меньше их зимой.

— Наши возможности зимой и летом разные. Когда выпадает снег, мы расчищаем и готовим дополнительные парковки. Сейчас нам приходится разрешать людям ставить машины даже на газонах. Участников много, — отметил Александр Баканчук.

Так бывает и на крупных сореваниях, когда число парковочных мест ограничено и участников просят приходить пешком.

Ранее на Кургане ремонтировали асфальт. Поляна и стрельбище были закрыты 9 октября.