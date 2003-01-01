Участникам СВО продлили срок действия результатов ЕГЭ

Срок действия результатов ЕГЭ приостанавливается на время службы участников СВО. Изменения внесли в Федеральный закон «Об образовании».
В России приняли закон, согласно которому срок действия результатов ЕГЭ приостанавливается на время службы участников СВО, об этом рассказали в Госдуме. Известно, что закон действует с 3 августа. Изменения внесли в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
— По общему правилу результаты ЕГЭ, необходимые для приема в вузы по программам бакалавриата и специалитета, действуют четыре года, следующих за годом их получения, — сообщили в пресс-службе Госдумы.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что поддержка участников СВО и членов их семей — «одно из важнейших направлений работы Государственной Думы».