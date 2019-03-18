Участники акции памяти Бориса Немцова в Петрозаводске обжаловали действия полиции

Гражданские активисты считают незаконными протоколы об административном правонарушении, составленные спустя две недели после памятных мероприятий.

Участники акции памяти Бориса Немцова в Петрозаводске, которая прошла в карельской столице в день убийства оппозиционера 27 февраля, направили жалобы прокурору города на действия сотрудников полиции, составивших протоколы об административном правонарушении в отношении гражданских активистов. В своих жалобах они заявили, что эти протоколы составлены незаконно, поскольку, как отметили активисты, "памятные мероприятия не относятся к публичным мероприятиям по смыслу федерального законодательства, а являются данью традициям, в том числе и религиозным". Кроме того, участники акции памяти Бориса Немцова обратили внимания городского прокурора на тот факт, что старший инспектор Отдела исполнения административного наказания УМВД по г. Петрозаводску Алексей Даньшин составил протоколы об административном правонарушении лишь 14 марта, сам нарушив отведенные для этого сроки – двое суток после его выявления.

Напомним, в нынешнем году акция памяти Бориса Немцова прошла в Петрозаводске в четвертый раз. Группа жителей карельской столицы пришла вечером 27 февраля на мост через реку Лососинка, который стал в городе символическим "Немцовым мостом", установила на нем портрет погибшего политика и возложила к нему цветы.

Сотрудников полиции во время проведения акции памяти не было, они узнали о ней из публикаций в СМИ, после чего четверо ее участников – Тамара Спектор, Андрей Оборин, Владимир Малегин и Андрей Литвин были вызваны 14 марта по повестке в Отдел исполнения административного законодательства УМВД по г. Петрозаводску для составления протокола. Все явившиеся в полицию гражданские активисты отказались подписывать этот протокол и давать какие бы то ни было показания, воспользовавшись своим конституционным правом не свидетельствовать против самих себя.

В своей жалобе прокурору города участники акции памяти Бориса Немцова попросили "провести проверку по изложенным доводам, признать составленный протокол ненадлежащим и отменить его в порядке надзора".