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Участники бесконечного забега вышли на третий круг

Новости. Спорт
22:05, 06 Июня 2025
фото: © Людмила Корвякова

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В соревнованиях принимает участие лидер прошлого года Алексей Белоусов.

Стартовали все в 20:00 (0+). На первый круг вышло около 90 атлетов из Карелии, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нижегородской, Мурманской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов. По словам организатора Евгения Леонова, количество желающих испытать себя выросло.

«Участников стало больше. Как приезжих, так и местных. Многие видели, как происходило здесь все в прошлом году и впечатлились. Мягко говоря. Мы все впечатлились в прошлом году, когда на третьи сутки пошли участники», — говорит Евгений.

Напомним, согласно правилам, спортсмены каждый час начинают новый круг длиной 6,7 км. Когда завершить свою личную дистанцию, решают сами. В прошлом году был побит всероссийский рекорд. Победителем стал Алексей Белоусов из Санкт-Петербурга, пробежавший 59 кругов (рекорд России по бэкярду 49 часов). Общая длина его дистанции — 395, 3 км. Наш Алексей Самуков пробежал 381,9 км.

Алексей Белоусов и в этом году приехал в Карелию. Пока прогнозов не делает.

«Грандиозных планов не строю. Две недели назад бежал под Петербургом. Может, фаза недовосстановления сейчас. Поэтому не знаю. 30-40 кругов постараюсь пробежать», — поделился Алексей Белоусов.

К участникам в этом году присоединилась журналист Наталья Захарчук. Она занимается бегом полтора года. Говорит, запаслась водой, едой, массажерами. Хочет испытать себя.

«Я первый раз участвую. Формат новый. Захотелось попробовать, потому что очень азартно проходило в прошлом году. Я освещала это событие по работе и так прониклась, что решила участвовать», — рассказала Наталья.

Добавим, что официально рекорд в прошлом году не был зарегистрирован, поскольку круг был меньше положенного. В этом организаторы сделали все по правилам. Круг составляет необходимые 6 км 706 метров, даже на 20 м он получился длиннее, говорят организаторы. 

Фотокорреспондент Людмила Корвякова подготовила репортаж. Смотрите его по ссылке.

 

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