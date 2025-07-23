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Участники экспедиции «Путь предков» идут в сторону Онежского озера

Новости. Общество
14:30, 01 Августа 2025
фото: Экспедиция «Путь предков» / VK

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Участники экспедиции «Путь предков» прошли более 300 км по воде. Сейчас они идут к Онежскому озеру.

Сегодня, 1 августа, седьмой день экспедиции «Путь предков», в которой участвуют лётчик-космонавт РФ, Герой России Иван Вагнер и его брат, путешественник и основатель сервиса Frisson Дмитрий Барабанов. Позади более 300 км водного пути, включая реку Волхов, Сясьский канал и Ладожское озеро. Сейчас команда движется по реке Свирь в сторону Онежского озера.

Одним из самых сложных участков маршрута стало Ладожское озеро. Непредсказуемая погода, волна и ветер внесли коррективы в планы.

— Накануне была практически бессонная ночь. Мы проводили встречу с жителями Новой Ладоги, и вышла накладка по времени. Гребли до захода солнца, рассчитывали дойти до нашей базы, где находилась палатка, но не успели. Из-за медленного хода лодки пришлось остановиться на ближайшей стоянке, где и переночевали под тентом. В 4 утра снова сели в каяк, чтобы догнать график, — рассказал Дмитрий Барабанов.

— По течению Волхова шли хорошо, но в стоячей воде и на Ладоге стало очевидно: лодка идёт медленнее, чем планировали. Ветер сдувает, скорость падает до 6–7 км/ч вместо ожидаемых 8. Это даёт отставание 10 и более километров в день. Соответственно, мы меньше отдыхаем и больше гребём, чтобы держаться графика, — добавил Иван Вагнер.

Во время путешествия братья делают остановки в исторически значимых населённых пунктах, заранее отобранных с учётом культурной ценности и исторического контекста. Там же проходят встречи с краеведами, историками и местными жителями. Всё это фиксирует медиагруппа, которая сопровождает экспедицию по суше и готовит дневник экспедиции и документальный фильм.

Экспедиция «Путь предков» стала попыткой пройти древний торговый маршрут от Новгорода к Белому морю. Всего братьям предстоит пройти около 1500 километров. Маршрут реконструирован по данным историков и краеведов и включает в себя сложные отрезки, в том числе движение против течения и волоки.

7 августа в 14.00 в Школе № 2 братья встретятся с жителями Пудожа. А 17 августа к участникам экспедиции смогут присоединиться североонежские водники на собственных плавсредствах.

Следить за экспедицией можно в Telegram-канале и сообществе ВКонтакте «Путь предков».

 

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