Участники группы "Пикник", которую через две недели ждут в Петрозаводске, попали в серьезное ДТП

Музыкантов группы "Пикник", которые 1 апреля планировали выступить в Петрозаводске, доставили в больницу после в ДТП во Владимирской области.

Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня рок-группа должна была выступить в Рязани, но из-за инцидента концерт отменили, сообщила директор концертной площадки Елена Буняшина.

"Они попали в аварию. Насколько мы знаем, троих участников группы вместе с лидером госпитализировали. Концерт на сегодня отменен. ДТП произошло во Владимирской области", - сказал она.

"Произошло ДТП, тяжелое ДТП, причины пока не известны. Автобус с музыкантами попал в ДТП, сейчас у них, по моей информации, достаточно тяжелые травмы", - сказал представитель группы Виктор Домбровский.

На официальном сайте группы сообщается, что музыканты планировали после Рязани продолжить выступления в российских городах. В Калининграде группу ждали 25 марта, 29 марта - в Мурманске, 1 апреля – в Петрозаводске.

"В Рязани концерт отменяется, по остальным городам мы не понимаем, все зависит от состояния", - пояснил Домбровский.

На сайте газеты "Известия" опубликованы снимки с места происшествия.