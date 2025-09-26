РЕКЛАМА
Великая засуха: куда ушла вода из карельских озер
27 сентября, 19:30 Статьи
23 работника поселковой школы в Карелии написали заявления об увольнении
25 сентября, 10:45 Статьи
Вернуться к активной жизни: как в Карелии поддерживают ветеранов СВО с инвалидностью
24 сентября, 12:45 Статьи
Участники Международного форума-выставки «Карелфорум-2025» оценили архитектурные достоинства нового района «Талоярви»
Сегодня 07:30 Благоустройство
 Эксперты обсудили роль природного камня в современном строительстве и высоко оценили концепцию нового района Петрозаводска «Талоярви. Город у воды» и ее воплощение.

фото: © «Столица на Онего»

В Петрозаводске проходит ежегодный Международный форум отрасли природного камня, участие в котором принимают представители добывающих и обрабатывающих компаний, а также эксперты из России и зарубежных стран.
Работа круглого стола «Битва за камень: природный камень в строительстве и архитектуре» началась с практической части — участники форума посетили строящийся район Петрозаводска «Талоярви» на первой береговой линии Онежского озера.


Экскурсию гостям провели представители компании «Баренц Групп», которая занимается возведением жилого комплекса на территории бывшей промзоны.
Напомним, что новый жилой район Петрозаводска представляет собой ансамбль монолитных домов разной этажности с развитой социальной инфраструктурой и большими общественными пространствами, включая центральный парк и благоустроенную набережную.

Эксперты строительной сферы смогли оценить архитектурные решения ЖК «Талоярви», в том числе по фасадам зданий и благоустройству. Советник директора Главного архитектурно-планировочного управления Москомархитектуры Максим Гурвич и другие участники форума отметили, что концепция проекта учитывает все природные и географические особенности города.


«Талоярви» — это отличный пример того, как архитектура может «разговаривать» с окружающей средой», — отметили гости после посещения нового района.

Эксперты обсудили возможность комбинирования карельского камня и других фасадных материалов. В ходе дискуссии они отметили, что карельский природный камень уже более трех столетий используется в архитектуре, строительстве и монументальном искусстве. Сегодня продукция местных предприятий украшает знаковые объекты по всей России — от станций метро до научных комплексов мирового уровня.

Дискуссия экспертов продолжилась в рамках заседания круглого стола под председательством заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алексея Ересько.

