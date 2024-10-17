Участники многодневного застолья на севере Карелии, добывая деньги на алкоголь, допились до кражи

Полиция Кемского района раскрыла кражу из квартиры.

В полицию Кемского района поступило сообщение о краже смартфона.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого — ранее судимого за имущественные преступления 42-летнего кемлянина. Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Как стало известно, мужчина вместе с сожительницей отправился в гости к общей знакомой. Они распивая спиртные напитки. Вскоре у всех участников застолья закончились деньги на алкоголь, но останавливаться компания не собиралась. Совместно они придумали способ добыть деньги — вместе с хозяйкой квартиры гости стали продавать её бытовую технику — телевизор и микроволновую печь. Совместный досуг затянулся еще на несколько дней.

В какой-то момент мужчина остался один в комнате. Гость открыл тумбочку, где нашёл выключенный телефон и, по версии полиции, похитил его для личного пользования.

Впоследствии выяснилось, что мобильный принадлежал не самой кемлянке, а её другу. Незадолго до этого приятель побывал у неё в гостях. Его смартфон вдруг выключился, и мужчина решил, что он сломался. Он оставил телефон у подруги, собираясь забрать его позже, чтобы сдать в ремонт. Однако вернуть устройство удалось только с помощью сотрудников полиции.

Ущерб составил около 7 тысяч рублей. Похищенный смартфон полицейские изъяли.

Было возбуждено уголовное дело о краже. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.