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Митингующие на площади Кирова в столице Карелии напали на полицейских – произошла драка (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
20:17, 23 Января 2021
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Участники несанкционированного митинга в поддержку Навального устроили драку с сотрудниками полиции в Петрозаводске .

Сегодня в столице Карелии на несанкционированный митинг в поддержку Навального вышли более 300 человек, почти столько же сотрудников полиции и Росгвардии следило за порядком.

Как сообщил корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, как только участники акции доставали плакаты и портреты с Навальным, к ним подходили стражи порядка и просили свернуть агитационные материалы.

Отказывающихся подчиниться требованиям задерживали.

По данным МВД Карелии, всего на несанкционированном митинге было задержано 23 человека.

В редакцию "Столицы на Онего" прислали видео, на котором запечатлели, как участники несанкционированного митинга стали отбивать от полицейских одного из задержанных и вступили в драку. Один из митингующих ударил офицера полиции в лицо.

Остальные стали закидывать правоохранителей снегом.

Так, сообщает "Фонтанка.ру" в Петербурге один из протестующих тоже напал на сотрудника ГИБДД. Удар по лицу запечатлела видеокамера.

Ранее прокуратура Карелии предупреждала, что о последствиях проведения несогласованных митингов в поддержку Навального.

В минувшую пятницу, 22 января, Петрозаводский городской суд арестовал двух юных жителей Карелии, призывавших в соцсетях выйти на митинг в поддержку Навального.

Больше фото с митинга смотрите здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Игорь Ильин
2021-01-23 20:42:09
1916 год
театральный критик
2021-01-23 20:31:51
Как же хорошо звучит фраза "Мордой в землю, работает ОМОН ! " . Трындец теперь навальненку. Не забудем не простим :)
Гость
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