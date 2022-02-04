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Участники опроса оценили уборку Петрозаводска этой зимой

Новости. Общество
13:14, 07 Февраля 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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В опросе приняли участие почти 1,5 тысячи человек.

Зима в этом году выдалась снежная, город завален сугробами — жалуются водители и пешеходы. Администрация, в свою очередь, отчитывается, что из города вывезли более 100 тысяч тонн снега.

«Столица на Онего» поинтересовалась у читателей: как они оценивают уборку Петрозаводска этой зимой. В опросе приняли участие 1435 человек, большинство из которых — 1174 (81%) сказали, что, по их мнению, город убирают плохо.

Чуть меньшее количество респондентов – 236 (16%) считают, что видно, как подрядчик старается убрать снег, но пока у него не все получается.

И 25 (1%) участников опроса все устраивает, у них нет претензий к уборке города.

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Комментарии

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Изя
2022-02-07 15:25:54
В Отставку кого собирать будут ??? Ааааааа?))) Тик-токера ????
Саныч
2022-02-07 13:53:53
А что опрашивать? Дороги между домами завалены. Ходить лучше в берцах, чтобы лодыжку не свернуть.
Гость
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