Участники опроса оценили уборку Петрозаводска этой зимой

В опросе приняли участие почти 1,5 тысячи человек.

Зима в этом году выдалась снежная, город завален сугробами — жалуются водители и пешеходы. Администрация, в свою очередь, отчитывается, что из города вывезли более 100 тысяч тонн снега.

«Столица на Онего» поинтересовалась у читателей: как они оценивают уборку Петрозаводска этой зимой. В опросе приняли участие 1435 человек, большинство из которых — 1174 (81%) сказали, что, по их мнению, город убирают плохо.

Чуть меньшее количество респондентов – 236 (16%) считают, что видно, как подрядчик старается убрать снег, но пока у него не все получается.

И 25 (1%) участников опроса все устраивает, у них нет претензий к уборке города.