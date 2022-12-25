Участники опроса рассказали, где будут встречать Новый год

До Нового года осталась неделя, и участники опроса уже определились, где они будут встречать праздник.
«Столица на Онего» интересовалась у читателей, где они планируют отмечать Новый год.
В опросе приняли участие 477 человек, большинство из которых – 337 (9%) рассказали, что будут встречать Новый год дома.
Вторую строчку заняли те, кто сообщил, что встретят 2023–й во сне: таких респондентов было 50 человек.
Чуть меньшее количество отвечающих – 43 (9%) сообщили, что пойдут в гости.
Еще 21 (4%) участник опроса ответил, что уедут в путешествие на Новый год.
На работе праздник встретят 16 человек (3%), в ресторане – 8 (1%) и на службе двое участников опроса.
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