Участники опроса рассказали, где будут встречать Новый год

До Нового года осталась неделя, и участники опроса уже определились, где они будут встречать праздник.

«Столица на Онего» интересовалась у читателей, где они планируют отмечать Новый год.

В опросе приняли участие 477 человек, большинство из которых – 337 (9%) рассказали, что будут встречать Новый год дома.

Вторую строчку заняли те, кто сообщил, что встретят 2023–й во сне: таких респондентов было 50 человек.

Чуть меньшее количество отвечающих – 43 (9%) сообщили, что пойдут в гости.

Еще 21 (4%) участник опроса ответил, что уедут в путешествие на Новый год.

На работе праздник встретят 16 человек (3%), в ресторане – 8 (1%) и на службе двое участников опроса.