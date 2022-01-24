Участники опроса «Столицы на Онего» рассказали, сколько денег в месяц им нужно для счастья

Из 500 опрошенных 13 признались, что они неприхотливы, поэтому им 25 тысяч рублей для счастья хватит.

На вопрос, сколько денег в месяц вам нужно для счастья, ответили 498 человек.

Большинство участников опроса – 223 человека (44%) признались, что для счастья им нужно в месяц не менее 150 тысяч рублей.

Чуть меньшее число респондентов – 204 (40%) сказали, что им хватит от 50 до 100 тысяч рублей.

Ответ – не в деньгах счастье – выбрали 58 человек (11%).

И лишь 2% (13 участников опроса) объявили себя неприхотливыми людьми и готовы быть счастливыми и на 25 тысяч рублей.