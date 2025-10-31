Участники программы «Герои Карелии» хотят стать депутатами

Накануне Дня народного единства Председатель Законодательного Собрания республики, ветеран спецоперации Элиссан Шандалович провел встречу с участниками региональной кадровой программы «Герои Карелии».

В рамках межмодульного периода участники образовательной программы посетили карельский парламент. В ходе экскурсии ветераны СВО познакомились с историей и работой Законодательного Собрания и узнали, как организована работа депутатов. Также состоялась встреча с Председателем парламента и руководителем Комитета по законности и правопорядку Сергеем Шугаевым.

«Когда стране была нужна защита, вы сделали свой выбор и пошли ее защищать. Такие люди, как вы, — с опытом и ответственностью, которые умеют добиваться поставленной цели, — нужны нашей республике. Программа „Герои Карелии“ подготовлена так, чтобы помочь вам вернуться к мирной жизни, дать дополнительные знания и быть полезными в различных сферах, в том числе в сфере государственного и муниципального управления», — сказал Элиссан Шандалович.

В ходе беседы участники программы обсудили вопросы социально-экономического развития республики, высказали свои предложения по организации медицинской реабилитации, предоставлению бесплатных земельных участков инвалидам боевых действий, трудоустройству и другим темам. Элиссан Шандалович и бойцы поделились историями о специальной военной операции.

Участники программы также рассказали про впечатления от учебы и о планах после ее завершения. Несколько бойцов рассказали, что в будущем видят себя депутатами.

«Конечно, участники специальной военной операции усилят состав представительных и исполнительных органов власти республики», — считает Председатель Законодательного Собрания Карелии.

Региональная программа «Герои Карелии» является продолжением федерального проекта «Время героев», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Ее цель — помочь бойцам СВО в переподготовке и дальнейшем трудоустройстве в органы власти и на ведущие предприятия региона. По результатам конкурсного отбора из 200 кандидатов 30 ветеранов были зачислены на очную программу переподготовки в Карельский филиал РАНХиГС. Кроме того, еще 15 действующих бойцов из Карелии смогут присоединиться к проекту после возвращения со службы. У каждого участника свой наставник.

«В первую очередь я решил принять участие в программе, чтобы доказать себе, что могу больше и испытать себя в чем-то новом. Сейчас узнаю много полезного, познавательного и нового для своего развития», — рассказал журналистам участник программы Александр Кириченко, наставником которого является спикер парламента.

Впечатлениями от встречи также поделился участник «Героев Карелии» Илья Титов:

«Мы обсудили ключевые направления развития региона: государственную политику, экономические инициативы, социальные программы, а также меры поддержки для ветеранов, участников специальной военной операции и их семей. Элиссан Владимирович подробно ответил на наши вопросы, рассказал о стратегических планах по развитию Карелии и предложил конкретные пути, по которым и мы можем внести вклад в будущее республики».

Обучение по региональной программе «Герои Карелии» завершится в мае следующего года.