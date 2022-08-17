Участники спецоперации могут пройти реабилитацию в госпитале ветеранов войн в Петрозаводске

Главный врач госпиталя для ветеранов войн Карелии Олег Сухарев рассказал о работе учреждения после закрытия ковид-центра.

Госпиталь для ветеранов войн, где в течение двух с лишним лет располагался главный ковид-центр Карелии, недавно вернулся к своей прежней работе. Стационар уже принимает своих особенных подопечных, которые могут здесь спокойно пройти как обследование, так и реабилитацию

«С доковидных времен в плане приема в госпиталь ничего не изменилось. Законодательством и приказами Минздрава определена категория граждан, которая может к нам попасть. Это не только ветераны Великой Отечественной войны, но и участники войны, труженики тыла, репрессированные, малолетние узники. Пациентами госпиталя являются и участники различных боевых действий. С недавних пор к нам за помощью могут обращаться те, кто принимает участие в спецоперации на Украине. Если после возвращению в Карелию человеку потребуется реабилитация, госпиталь никогда не откажет. Мы организуем все, что нужно», — рассказал Главный врач госпиталя для ветеранов войн Карелии Олег Сухарев

На какую именно помощь сегодня могут рассчитывать ветераны войн и приравненные к ним категории льготников в госпитале? И что изменилось в учреждении здравоохранения республики после закрытия ковид-центра? Читайте в интервью с главным врачом госпиталя для ветеранов войн Карелии Олегом Сухаревым.