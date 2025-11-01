Участники субботника построили еще два моста на трассе «Фонтаны»

Любители лыжных прогулок провели третий субботник на трассе «Фонтаны».

В первый ноябрьский день на «Фонтанах» вновь собрались любители лыжных прогулок. Они продолжают готовить к зиме места отдыха и саму трассу.

— Подарили нашей любимой лыжной трассе еще два новеньких моста, в районе 2-го фонтана и Лумбичболота. «Базовый минимум» мы сделали, теперь в планах установить большую качель на развилке и во второй половине ноября повесить новые баннеры фестиваля сезона 25/26, — рассказали в паблике «Трасса Фонтаны Петрозаводск» в ВК.

Техника прошла полное техобслуживание и готова к первому снегу, сообщили в МУ «Дирекция спорта». До открытия фестиваля остается ровно месяц.

Ранее участники субботника убрали большие поваленные деревья на трассе, навели порядок в местечке второй развилки «Зимние фонтаны», отремонтировали действующий мост, сделали новый на дальней петле в районе 6-го км.

Напомним, в минувшем сезоне качели установили на Фонтане-1. Там же удалось отреставрировать чашу в виде цветка.