Участники СВО и их семьи смогут бесплатно получать юридическую помощь

Государственные юридические бюро предоставят бесплатные консультации участникам спецоперации, ополченцам Донбасса и членам их семей.

Совет Федерации 7 июня поддержал закон, который расширяет перечень граждан, имеющих право на бесплатную юрпомощь. Теперь государственные юридические бюро будут оказывать бесплатно свои услуги участникам специальной военной операции, ополченцам Донбасса, участвовавшим в боевых действиях с 11 мая 2014 года, и членам их семей. Об этом рассказал сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Так, льготой в юридических бюро теперь смогут воспользоваться росгвардейцы, военнослужащие, мобилизованные, контрактники, участники боевых действий в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года. Их родственники также могут рассчитывать на бесплатные юридические консультации.

«Юридических вопросов у участников СВО и членов их семей возникает немало. У кого-то есть трудности с оформлением документов на получение денежного довольствия, выплат и компенсаций. Их родственники зачастую не знают, как получить помощь по вопросам признания бойцов пропавшими без вести или умершими. Поэтому данный закон, расширяющий перечень льготников для оказания бесплатной юридической помощи, актуален. Участники спецоперации и их семьи должны чувствовать поддержку во всем», - уверен Игорь Зубарев.

Ранее сенатор сообщил, участники СВО смогут получить помощь от службы занятости в первоочередном порядке.