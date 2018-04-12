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Новости. Общество
17:40, 12 Апреля 2018

Участники застолья устроили смертельную потасовку в Карелии

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В Кеми 34-летний мужчина обвиняется в причинение смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба Следкома Карелии.

По версии следствия, вечером 16 февраля 2018 года обвиняемый в Кеми распивал спиртное в квартире своих знакомых. Там у него произошла сора с другим участником застолья. Мужчины для выяснения отношений переместились из квартиры на лестничную площадку, где обвиняемый ударил своего оппонента кулаком в лицо.

"От удара потерпевший упал и, ударившись головой о бетонный пол, получил черепно-мозговую травму, с которой был доставлен в больницу, где скончался", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

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