Участников ДТП в Петрозаводске спасатели доставали с помощью штурмовой лестницы

Водитель легкового автомобиля съехал в кювет с водой в Петрозаводске.
Инцидент произошел в Петрозаводске накануне, 15 сентября, вечером, рассказали в МЧС Карелии.
— В 19:05 поступило сообщение о съезде легкового автомобиля в кювет с водой по адресу: Петрозаводск, улица Заводская, у дома № 26. Пострадали 2 человека, — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве нашему изданию, машина упала в дорожную канаву. Доставали пострадавших с помощью штурмовой лестницы, которую спасатели обычно используют в работе. Медицинская помощь не понадобилась.
В сводку ГИБДД информация о данном ДТП не попала, рассказали «Столице на Онего» в инспекции.
Ранее в Прионежском районе два человека оказались заблокированы в перевёрнутом автомобиле.