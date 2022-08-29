Участников «Кросса нации» в Петрозаводске предупредили, что кого-то могут не выпустить на дистанцию

Участники спортивного праздника «Кросс нации», прошедшие электронную регистрацию, не смогут выйти на дистанцию, если заранее не получат номера.

Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки, который занимается организацией мероприятия.

Комиссия, от которой зависит допуск участников, будет работать еще два дня — 15 и 16 сентября, а в субботу, 17 сентября, когда пройдет «Кросс наций», пройти регистрацию и получить номера станет уже невозможно.

«В день проведения мероприятия, 17 сентября 2022 года, будет осуществляться только выдача электронных чипов для участников спортивных забегов на время», — пояснили в Центре.

Номера выдают в помещении спорткомплекса «Курган» с 10.00 до 16.00 кроме обеденного перерыва (с 13.00 до 14.00).

Для участия нужно принести паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования и медсправку о допуске. Такую справку можно получить у терапевта в поликлинике, а также в коммерческой медицинской организации. Учащимся ее выдадут в школьном медпукте.