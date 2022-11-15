Участников спецоперации будут реабилитировать в Петрозаводске с декабря

С начала декабря в госпитале для ветеранов войн открывается медицинская реабилитация участников специальной военной операции.

С начала декабря в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске откроют отдельную медицинскую реабилитацию участников специальной военной операции. Об этом в соцсети сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.



Подготовка программы реабилитации разделена на три этапа, в каждом из которых будет задействована своя врачебная бригада.



«Первый этап, соматический, уже завершен. Он будет проходить на базе неврологического отделения. В состав мультидисциплинарной бригады входят: врач физической и реабилитационной медицины, специалист по физической реабилитации (инструктор-методист по лечебной физкультуре), невролог, кардиолог, терапевт, специалист по социальной работе», - отметил министр.



Второй этап, психолого-психиатрический, находится на стадии завершения. В составе бригады те же врачи, только дополнительно входят психиатр, психотерапевт.



Третий этап - для лиц с нарушением костно-мышечной системы. В составе бригады те же врачи, дополнительно входит травматолог-ортопед.



Кроме того, участники спецоперации могут прикрепиться к поликлинике госпиталя и получать широкий спектр медицинских услуг.



«Отмечу, что я был в федеральном фонде обязательного медицинского страхования в Москве, где обсудил с руководством возможность введения отдельных тарифов по реабилитации участников СВО на 30, 60 и 90 дней», - заявил Охлопков.



Госпиталь для ветеранов войн может принять на реабилитацию около 800 участников специальной военной операции, остальные будут получать необходимую помощь в районных поликлиниках. Всю организационно-методическую помощь районам окажут специалисты госпиталя.