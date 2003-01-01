Участница Сталинградской битвы из Карелии Клавдия Голованова отмечает столетний юбилей

РЕКЛАМА
Ивантер, Терентьев, Гущина, Юровицкий, Мойковский: кого потеряла Карелия в 2025-м
02 января, 17:01 Статьи
Трампотня и никакой стабильности: о настроении 2025 года в мире, России и Карелии
30 декабря, 18:05 Статьи
«Как простому парню из Петрозаводска мне безумно интересно быть частью этого»: карельский тренер рассказал о подготовке молдавской сборной к Олимпиаде
30 декабря, 11:00 Статьи
Сегодня 14:33 Общество
Ветерана Великой Отечественной войны с юбилеем поздравил председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович.

фото: © Элиссан Шандалович / VK

Клавдия Ивановна Голованова — ветеран Великой Отечественной войны, участница Сталинградской битвы. Несмотря на почтенный возраст, она держится молодцом, отлично шутит, отметил спикер Карельского парламента.

Клавдия Ивановна добровольцем пошла на фронт в 15 лет, призывалась из деревни Песчаное Пудожского района. Сначала работала в прачечном отряде, а в августе 1942-го отправилась санитаркой в Сталинград, где спасала раненых бойцов. Освобождала Прибалтику, дошла до границы Германии, где и встретила Победу.

— После войны по направлению комсомола переехала в Медвежьегорск. Знаю Клавдию Ивановну с детства: мы жили в одном подъезде в доме на ул. Горького. Всегда скромная, обаятельная и доброжелательная. Клавдия Ивановна — гордость родного Медвежьегорского района и всей Карелии. Её стойкость и мужество, любовь к родному краю являются частью Великой Победы. Низкий поклон Вам, уважаемая Клавдия Ивановна, за то, что подарили нам мир и свободу! От всех жителей Карелии — крепкого здоровья и долгих лет жизни, — пожелал ей спикер Карельского парламента Элиссан Шандалович.

Клавдия Голованова — одна из двух живущих сейчас в нашей республике участников Сталинградской битвы.

