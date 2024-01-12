Участница страшного ДТП в Карелии не доехала до больницы

Стали известны трагические подробности столкновения фургона и легковушки в Сегежском районе республики.

Как «Столице на Онего» сообщили в Минздраве Карелии, пассажирка легкового автомобиля Honda погибла в столкновении с фургоном.



«Умерла до приезда в ЦРБ, в машине. Состояние водителя тяжелое, стабильное», — сообщил наш собеседник.



Напомним, 12 января, около 12.00 в Сегежском районе, на 678 километре автодороги «Кола» столкнулись фургон Mercedes 1613 L и легковой автомобиль Honda Accord.

Отметим, ранее мы сообщали о том, что жжительница Карелии просит поделиться видеозаписями этого ДТП.



