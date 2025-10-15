Участницы «Женского движения Единой России» выстроили системную работу по всей стране

Её обеспечивают более 200 тысяч человек

Партийное движение «Единой России» помогает укреплять социальные лифты для женщин и создает условия для их профессионального роста во всех регионах страны. За несколько лет участницы партпроекта «Женское движение» сумели выстроить системную работу по поддержке женских инициатив и усилению их присутствия в представительных органах власти. Женщины составляют большую часть «Единой России» и занимают до половины мандатов от партии в муниципалитетах.

Такие данные привел секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на площадке третьего форума движения «Женщины, создающие будущее».

— Среди секретарей первичных отделений на сегодняшний день женщины составляют 69%. А, поскольку работа на земле — самая тяжелая, получается, что самую большую нагрузку сегодня в партии несут женщины, — сказал политик и поблагодарил участниц форума за их работу.Он обратился к активисткам с предложением провести фокус-группы в организованных движением клубах для сбора наказов, которые войдут в новую редакцию главного партийного документа — народной программы. Также Владимир Якушев предложил организовать в рамках «Женского движения» конкурс лучших социальных практик. Это позволит более эффективно выявлять удачные инициативы и масштабировать их вплоть до федерального уровня.

— Абсолютное большинство тем, которые находятся в сфере внимания женского движения, отражены в нашей народной программе. Это и понятно, потому что программа общая. Она посвящена всей стране. Вы должны рассказывать о том, чем занимаетесь, поскольку именно рассказывая о том, чего мы добились, а мы добились немало в реализации народной программы, мы тем самым прокладываем себе дорогу в будущее, — подчеркнул председатель партии Дмитрий Медведев.

Выступая на пленарном заседании форума, активистки движения отметили качественный рост партпроекта, системность работы с неравнодушными и инициативными женщинами.— Женщины могут многое, особенно когда объединяются. Мы — это «мягкая сила», которая нужна нашей стране. У нас общая цель: работать в интересах благополучия российского общества. Верю, что с каждым годом количество политически активных россиянок будет только расти, — сказала губернатор НАО, секретарь реготделения партии Ирина Гехт.