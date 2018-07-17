Участок трассы "Кола" в Карелии перекроют из-за взрывных работ

Взрывные работы будут проводиться три дня, движение планируется перекрывать на два часа, сообщили в Упрдор "Кола".

На объекте "Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-21 "Кола Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия км 869 — км 889 в Республике Карелия" с 18 июля по 20 июля планируется проведение взрывных работ.

В связи с этим в Кемском районе будет осуществляться закрытие движения для всех видов транспортных средств в период времени:

18.07.2018 с 16:00 до 18:00 км 882 — км 884

19.07.2018 с 16:00 до 18:00 км 876 — км 878

20.07.2018 с 16:00 до 18:00 км 882 — км 884

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.

Управление дороги "Кола" приносит свои извинения за временные неудобства.