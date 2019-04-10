Участок трассы "Кола" закрыли для большегрузов из-за снегопада

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На участке трассы "Кола" по причине сложных погодных условий введено временное ограничение движения грузовиков.
Как сообщает Госавтоинспекция Карелии, сегодня с 16 часов в связи со сложными погодными условиями на автодороге "Кола", с 721 по 854 км на территории Сегежского, Беломорского и Кемского районов, введено временное ограничение движения транзитного грузового автотранспорта.
Госавтоинспекция Карелии просит водителей воздержаться от поездок в направлении Мурманской области и обратном направлении до стабилизации дорожной обстановки.
Участок трассы Р-21 "Кола" на севере Карелии от снега расчищает 13 единиц техники.
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