Участок трассы "Кола" закрыли для большегрузов из-за снегопада

На участке трассы "Кола" по причине сложных погодных условий введено временное ограничение движения грузовиков.

Как сообщает Госавтоинспекция Карелии, сегодня с 16 часов в связи со сложными погодными условиями на автодороге "Кола", с 721 по 854 км на территории Сегежского, Беломорского и Кемского районов, введено временное ограничение движения транзитного грузового автотранспорта.

Госавтоинспекция Карелии просит водителей воздержаться от поездок в направлении Мурманской области и обратном направлении до стабилизации дорожной обстановки.

Участок трассы Р-21 "Кола" на севере Карелии от снега расчищает 13 единиц техники.