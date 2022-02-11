Участвовавшая в спецоперации пенсионерка в Петрозаводске лишилась почти 1,5 млн рублей

В Петрозаводске 61-летняя женщина лишилась 1,3 млн рублей, поверив мошенникам, сообщили в МВД Карелии.

Так, 61-летняя петрозаводчанка обратилась в полицию и сообщила о совершённых в отношении неё мошеннических действиях.

Потерпевшая пояснила, что ей поступил звонок от неизвестного, который представился специалистом службы безопасности банка. Он уведомил о том, что аферисты пытаются завладеть средствами с её кредитной карты. Для того, чтобы отменить неправомерную операцию и разоблачить злоумышленников мужчина рекомендовал обналичить все деньги с карты, а затем перевести их на «безопасный счёт».

Затем на связь с жительницей карельской столицы вышел новый собеседник, представившийся следователем Следственного комитета. Он подтвердил информацию о действующей на территории республики банде и потребовал выполнять все инструкции «сотрудника финансового учреждения». Женщина поверила звонившим, ведь в мессенджере ей прислали фотографии удостоверений, а также копии документов, подтверждающих попытки несанкционированных списаний. Поэтому горожанка сделала всё, что ей сказали, и, тем самым лишилась порядка 300 тысяч рублей.

Затем «работник банка» предложил собеседнице принять участие в спецоперации по поимке преступников. Для этого необходимо было ходить по кредитным организациям, брать на своё имя займы и переводить полученные деньги по указанным реквизитам. Петрозаводчанка согласилась и оформила долговые обязательства в размере одного миллиона рублей, которыми также завладели мошенники.