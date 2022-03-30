В 2022-2023 годах государственной символикой оснастят все общеобразовательные учреждения.

С 1 сентября учебные недели в российских школах будут начинаться с гимна и подъема флага. Как пишет ТАСС, об этом заявил министр просвещения страны Сергей Кравцов, выступая на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!» в Музее Победы.

В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил правительству и администрации президента рассмотреть вопрос об использовании в школах флага, герба и гимна России. А 13 апреля нынешнего года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил изменения в госпрограмму «Развитие образования», согласно которым школы будут обеспечены государственной символикой за счет средств национального проекта. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, это планируется выполнить в течение 2022–2023 годов.