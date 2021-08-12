Учебный год начнется в очном формате

Об этом на встрече с Уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анной Кузнецовой заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Как сообщили в Минпросвещения России, министр просвещения Сергей Кравцов поддержал позицию Анны Кузнецовой о том, что принудительный подход к вакцинации учеников, когда в отношении непривитых вводятся какие-либо ограничительные меры, недопустим.

Министр также напомнил, что с каждым регионом проработаны меры по повышению защиты здоровья в образовательных организациях, и этот вопрос находится на постоянном контроле Минпросвещения.