Ученик гимназии Петрозаводска победил на всероссийской олимпиаде по праву

В состязании приняли участие более семи тысяч школьников со всей страны.

Учащийся 9 класса гимназии № 17 Петрозаводска Илья Хаймин победил на всероссийской олимпиаде по праву. Участие в ней приняли более семи тысяч школьников из разных уголков страны.

В заключительном этапе состязания Илья набрал наибольшее количество баллов по профилю «история».

Отметим, что Илья Хаймин является вице-председателем Детского совета при уполномоченном по правам ребенка в Карелии.

Организатором олимпиады «В мир права» выступил Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России). 22 апреля в вузе прошла церемония награждения победителей и призеров.

С успехом школьников поздравили глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, министр юстиции России Константин Чуйченко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев и другие представители органов власти.

Ранее сообщалось, что учащийся 11 класса средней школы № 12 Петрозаводска Иван Вдовиченко также стал победителем на всероссийской олимпиаде по праву.