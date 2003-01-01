Ученик петрозаводской школы пришел на урок с ножом и свастикой на руках

В школе №48 ученик пришел на урок истории с ножом и нарисованной свастикой.

Сегодня, 22 декабря, в 8 классе школы № 48 на ул. Пархоменко, 28 произошел инцидент. Один из учеников пришел на урок с ножом. Предмет был обнаружен учителем истории. Кроме того, как сообщает источник «Столицы на Онего», на руках у школьника была нарисована (вероятно ручкой) свастика в виде крестов.

Родители детей предполагают, что руководство школы ситуацию пытается замять, хотя учитель выразил глубокое возмущение этим фактом. Чтобы историю не замяли, сами родители уже написали заявление в МВД Карелии по данном факту. Более того, в школьных чатах появилась информация, что у этого ученика есть друзья в других классах, которые также ходят в школе с ножами.

В МВД Карелии «Столице на Онего» сообщили, что заявление зарегистрировано, проводится проверка по данному факту.