Ученики и сотрудники школы в Новой Вилги игнорируют требование пройти осмотр после вспышки инфекции

Из-за действий родителей школьников и сотрудников учреждения не работает не только сама школа, но и местная амбулатория.
Для того, чтобы возобновить работу школу в поселке Новая Вилга Прионежского района после вспышки норовируса, необходимо, чтобы медики провели осмотр учащихся и сотрудников школы. Однако, как сообщает администрация Нововилговского поселения, ни дети, ни преподаватели не торопятся к врачам.
— На текущий момент очень мало детей и преподавателей это сделали. Если будет такая же ситуация, то фельдшерам придется производить подомовой обход, но это огромная работа, время и нагрузка на наших врачей! — говорится в сообщении местных властей. — Также в связи с данной вспышкой в амбулатории временно приостановлен плановый прием, а многие жители планирует на операцию или обратится с каким-либо заболеванием за помощью, но пока все это отменено, так как надо провести обследование школы. Давайте будем уважительно относиться к окружающим и нашим врачам!
Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщал, что осмотры пройдут в целях полного купирования очага инфекции и недопущения дальнейшего ее распространения.
Напомним, на прошлой неделе массовая вспышка кишечной инфекции произошла в школе в Новой Вилге. У 27 учащихся начальных классов была диагностирована острая кишечная инфекция — норовирус. Один ребенок был госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу, остальные получали амбулаторное лечение.
В Следкоме Карелии возбудили уголовное дело по факту массового заболевания учащихся.