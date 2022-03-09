Ученики из Карелии показали знания на этапе Всероссийской олимпиады школьников

В Петрозаводске подвели итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Знания учащихся проверяли по 21 предмету. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

В региональном этапе олимпиады приняли участие 717 школьников из Петрозаводска и районов Карелии, 53 из них стали победителями и 145 призерами. Среди учащихся карельской столицы победу на уровне республики одержали 40 ребят. В число призеров вошли 103 петрозаводских школьника, рассказали в мэрии.

Школьникам, набравшим необходимый проходной балл, теперь предстоит побороться за призовые места в завершающем этапе олимпиады. Он стартует завтра и продлится до 30 апреля.

Дипломы победителей и призеров всероссийского этапа в течение четырех лет дают выпускникам право поступить без экзаменов в любой российский вуз по соответствующему профилю.