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Ученики из Карелии показали знания на этапе Всероссийской олимпиады школьников

Новости. Общество
18:20, 17 Марта 2022
фото: Министерство образования и спорта Республики Карелия

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В Петрозаводске подвели итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Знания учащихся проверяли по 21 предмету. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

В региональном этапе олимпиады приняли участие 717 школьников из Петрозаводска и районов Карелии, 53 из них стали победителями и 145 призерами. Среди учащихся карельской столицы победу на уровне республики одержали 40 ребят. В число призеров вошли 103 петрозаводских школьника, рассказали в мэрии.

Школьникам, набравшим необходимый проходной балл, теперь предстоит побороться за призовые места в завершающем этапе олимпиады. Он стартует завтра и продлится до 30 апреля.

Дипломы победителей и призеров всероссийского этапа в течение четырех лет дают выпускникам право поступить без экзаменов в любой российский вуз по соответствующему профилю.

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