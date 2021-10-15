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Ученики школы №7 посетили водозаборные очистные сооружения Петрозаводска

Новости. Общество
16:51, 15 Октября 2021
фото: © АО «ПКС-Водоканал»

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Ученики 7 класса Средней общеобразовательной школы №7 имени Федора Тимоскайнена побывали на экскурсии в АО «ПКС-Водоканал».

Ребята посетили водозаборные очистные сооружения в рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов». Семиклассникам рассказали, как вода из Онежского озера попадает в водопровод. Виктория Лоскутова, старший технолог водоканала, показала школьникам фильтры, через которые очищается вода, станцию ультрафиолетового обеззараживания. На насосной станции ребята своими глазами смогли увидеть, как вода из озера попадает на ВОС.

Семиклассникам казалось, что за забором совсем небольшая территория, и они очень удивились, когда увидели реальные масштабы ВОС. Впечатлений после экскурсии осталось много: очищение воды – это интересный, трудоемкий процесс. В конце экскурсии ребятам вручили памятные подарки от АО «ПКС-Водоканал».

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