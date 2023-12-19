Учеников и педагогов срочно эвакуируют из гимназии Петрозаводска

Гимназия получила сообщение с угрозами.
В сообществе Ломоносовской гимназии карельской столицы в соцсети сообщили о получении угроз, из-за которых коллектив вынужден эвакуироваться.
«Угроза жизни и здоровью детей отсутствует, — заявили в сообщении. — Все мероприятия проводятся в штатном режиме сотрудниками специализированных служб».
Учащихся 1-2 классов эвакуируют в МДОУ № 12, школьников 3-4 классов — в колледж технологии и предпринимательства, 5-6 классы — в детско-юношеский центр, учащихся 7-11 классов отпустили домой.
«Просим сохранять спокойствие и не волноваться, — говорится в сообщении».
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