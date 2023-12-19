Учеников и педагогов срочно эвакуируют из гимназии Петрозаводска

Гимназия получила сообщение с угрозами.

В сообществе Ломоносовской гимназии карельской столицы в соцсети сообщили о получении угроз, из-за которых коллектив вынужден эвакуироваться.



«Угроза жизни и здоровью детей отсутствует, — заявили в сообщении. — Все мероприятия проводятся в штатном режиме сотрудниками специализированных служб».



Учащихся 1-2 классов эвакуируют в МДОУ № 12, школьников 3-4 классов — в колледж технологии и предпринимательства, 5-6 классы — в детско-юношеский центр, учащихся 7-11 классов отпустили домой.



«Просим сохранять спокойствие и не волноваться, — говорится в сообщении».