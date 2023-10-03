Учеников Пушкинского лицея Петрозаводска из-за пожара отправили по домам

Ранним утром 4 октября в десятой школе произошел пожар.
Как сообщили в паблике школы, 4 октября занятия пройдут в дистанционном формате.
«До начала учебных занятий произошло возгорание прибора освещения вследствие короткого замыкания. Работники школы своими силами с использованием огнетушителя предотвратили возгорание», — говорится в сообщении.
Директор школы решил отменить занятия до полного обследования электросистемы. Для этого вызвали электриков.
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