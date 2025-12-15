Ученица петрозаводской музыкальной школы завоевала «бронзу» на конкурсе юных дарований

Ученица Детской музыкальной школы №1 им. Г. Синисало Алиса Усова стала лауреатом III степени на престижном межрегиональном конкурсе «Юные дарования», прошедшем в Гатчине (Ленинградская область).
Девочка обучается в классе преподавателя, заслуженного работника культуры Республики Карелия Светланы Воробьёвой, сообщает Управление культуры Администрации Петрозаводска.
— Огромная благодарность концертмейстеру класса Александре Коршуновой за состоявшуюся поездку! — отметили в ведомстве.
Участие в конкурсах подобного уровня — важный этап профессионального становления молодых музыкантов. Ранее мы сообщали, что воспитанники петрозаводской музыкальной школы им. Синисало стали лауреатами республиканского конкурса.
Поздравляем Алису, её педагогов и родителей с заслуженным успехом!