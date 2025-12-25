Впервые в истории учёному из КарНЦ РАН присвоено почётное звание «Профессор РАН»

Заведующая лабораторией экологической биохимии Института биологии КарНЦ РАН, доктор биологических наук Светлана Мурзина удостоена почётного звания «Профессор РАН».

Мурзина стала первым представителем Карельского научного центра Российской академии наук, получившим это высокое академическое признание, сообщает федеральный исследовательский центр.



Звание «Профессор РАН» присваивается российским учёным за значимые научные достижения и труды, важные для развития своей области знаний. Критериями также являются активное участие в реализации задач РАН, руководство научными исследованиями с привлечением студентов, аспирантов и молодых учёных, а также подготовка научных кадров.

