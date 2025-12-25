РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
Почему умные системы для дома не могут быть бесплатными?
25 декабря, 12:24 Статьи
Обществоведение
«Не сидеть за столом круглые сутки»: петрозаводский врач рассказала, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья
24 декабря, 22:00 Статьи
Тема недели
«Нам важно слышать горожан»: Инна Колыхматова подвела итоги года
24 декабря, 16:13 Статьи
Новости

Даже в отсутствие накопленных средств вы можете купить новую квартиру в любом жилом комплексе «Баренц Групп»

12:10

В России предложили перейти на шестидневную рабочую неделю

12:02

Карельские полицейские задержали подозреваемого в масштабном мошенничестве

11:47

Впервые в истории учёному из КарНЦ РАН присвоено почётное звание «Профессор РАН»

11:32

Молодая женщина и маленький ребенок пострадали в ДТП в Петрозаводске

11:17

Десятая часть жительниц Карелии планируют потратить на бьюти-услуги перед Новым годом более 20000 рублей

11:02

В России хотят запустить передвижные аптеки

10:33

Скидка 3% первым десяти покупателям квартир в жилом доме «ПаркЛайн»

10:18

Жительнице Петрозаводска помогли добиться подключения дома к газу спустя 100 дней

10:15

Молодая петрозаводчанка стала жертвой схемы с письмом из налоговой и потеряла крупную сумму

09:33

В селе Кончезеро построили новую амбулаторию по карельскому проекту

08:59

В Карелии стартовали предновогодние рейды ГАИ

08:39

Росприроднадзор выясняет, кто привел львенка в груминг-салон Петербурга

08:21

Благотворительный проект «Большая покупка» исполнил восемь желаний многодетных семей в Петрозаводске

08:02

Вышла новая серия «Простоквашино» с Владимиром Путиным

07:42

Форвардер загорелся на делянке в Медвежьегорском районе

07:21

Школу №43, где продолжается капитальный ремонт, откроют только в новом учебном году

07:01

Непрерывный мониторинг обстановки на Лососинской плотине продолжится в новогодние праздники

06:41

Больше сотни рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за метели

01:04

В Минздраве России оценили риск потерять слух после гонконгского гриппа

00:10

Жителям Петрозаводска и Костомукши предлагают начать год с «Забега желаний»

23:03

Главные новости, которые вы могли пропустить

22:20

В Иркутской области появятся «трезвые села»

22:01

Назван средний возраст рождения ребенка в России

21:02

Будущий год официально объявлен Годом единства народов России

20:02

Продажи елок выросли в этом году в несколько раз

19:32

Google разрешил пользователям Gmail менять адрес электронной почты

19:02

Новая партия мусоровозов прибыла в Петрозаводск

18:32

Обвиняемому в совершении смертельного ДТП петрозаводчанину продлили арест

17:56

В новогодние праздники в России могут потеряться более 7000 домашних животных

17:41

Мосгорсуд выселил Ларису Долину из квартиры в Хамовниках

17:37

В России зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы

17:17

Снег и порывистый ветер обрушатся на Карелию 26 декабря

17:01

Горнолыжники Карелии вышли в финал Спартакиады России

16:47

Почти половина работающих россиян испытывает симптомы эмоционального выгорания

16:32

Польша перестанет признавать российские загранпаспорта старого образца

16:22

В школах Петрозаводска учат распознавать признаки опасного поведения подростков

16:11

Карелия вышла из «красной зоны» по обеспеченности мусорными контейнерами

16:01

На водоёмах Карелии в 2025 году погибло 50 человек

15:55

Открыто летнее расписание авиарейсов из Петрозаводска в Махачкалу

15:43

Стала известна причина смерти народной артистки России Веры Алентовой

15:33

В список жизненно важных лекарств добавили восемь новых препаратов

15:23

Судебный примиритель помог супругам поделить совместно нажитое имущество в Карелии

15:10

Умерла звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова

14:46

В Петрозаводске опубликовали график продаж и стоимость проездных билетов

14:32

Первый «сухарь» и победа над командой «Золотого дивизиона»: «Динамо-Карелия» подвела итоги года

14:16

Женщина не смогла передать мошенникам 2 млн рублей из-за технической ошибки в банке

14:02

Почему умные системы для дома не могут быть бесплатными?

13:57

Рекордное количество аварийных домов снесли в Петрозаводске в 2025 году

13:48

«Чистая самодеятельность!»: в шуйской школе поставили новогоднюю сказку

13:38

В Карелии хозяйка попавшей под машину собаки выплатит солидную компенсацию

13:31

Новую часовню освятят в Питкярантском округе

13:16

Молодая женщина попала под колёса авто на Древлянке

13:03

33-летняя петрозаводчанка попала под машину

12:47

В Петрозаводске объявили набор на курсы водителей троллейбусов с будущим трудоустройством и хорошей зарплатой

12:32

Легковой автомобиль съехал в кювет под Петрозаводском

12:23

Карельское приложение для сбора ягод завоевало престижную премию

12:05

Водитель сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП в Сортавале

11:43

Умерла соосновательница РЕН-ТВ Ирена Лесневская

11:28

Католики Карелии отмечают Рождество

11:16

Новорождённый ребёнок попал в больницу после аварии в Пряжинском районе

11:05

Матвиенко поддержала предложение сенатора от Карелии по обсуждению вопросов рыбной отрасли

10:56

Автовокзал Петрозаводска запускает дополнительные рейсы к Новому году

10:41

В Петрозаводске в ТРЦ «Тетрис» пройдут встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой

10:22

«Полностью вернулся в себя»: Пострадавший от укуса клеща Сева из Карелии уже играет в шахматы и шутит

10:07

В возрождающемся храме в Вехручье пройдет богослужение

09:47

В Карелии 25-летняя экс-директор магазина осуждена за фиктивные возвраты товара

09:31

В Петрозаводске десятки домов останутся без холодной воды

08:58

Скончался рабочий, получивший травмы на строительстве газопровода в Приладожье

08:39

Финляндия вооружила свои истребители «самыми совершенными» американскими ракетами

08:20

Актёр Пэт Финн, известный по роли в сериале «Друзья», умер в 60 лет после борьбы с раком

08:00

Гражданин США получил российский паспорт в Карелии

07:40

В Карелии модернизируют сибиреязвенные захоронения

07:20

В Суоярви зажгли новые фонари на ключевых дорогах

07:00

Ученые доказали, что сыр снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на содержание жира

06:40

Учёные из Сеченовского Университета совершили прорыв в лечении рака

00:10
Впервые в истории учёному из КарНЦ РАН присвоено почётное звание «Профессор РАН»
Сегодня 11:32 Общество
Поделиться

Заведующая лабораторией экологической биохимии Института биологии КарНЦ РАН, доктор биологических наук Светлана Мурзина удостоена почётного звания «Профессор РАН».

фото: © Карельский научный центр РАН

Мурзина стала первым представителем Карельского научного центра Российской академии наук, получившим это высокое академическое признание, сообщает федеральный исследовательский центр. 

Звание «Профессор РАН» присваивается российским учёным за значимые научные достижения и труды, важные для развития своей области знаний. Критериями также являются активное участие в реализации задач РАН, руководство научными исследованиями с привлечением студентов, аспирантов и молодых учёных, а также подготовка научных кадров.

Ранее специалисты Института биологии КарНЦ РАН провели практический семинар для работников форелеводческих хозяйств Карелии, посвященный современному методу забора крови у рыб.

Обсудить (0) в ленту
РЕКЛАМА
Скидка 3% первым десяти покупателям квартир в жилом доме «ПаркЛайн»
Открыто раннее бронирование квартир в самом видовом доме нового района «Талоярви. Город у воды»
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение