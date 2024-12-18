Ученые бьют тревогу: Белое море может остаться без льда

Потепление климата угрожает арктической экосистеме и экономике региона в будущем.

Океанолог Алексей Толстиков из Карельского научного центра РАН рассказал о том, что потепление климата может привести к таянию льдов в Белом море. Оно богато различными видами зоопланктона и бентоса — микроорганизмов, обитающих на дне моря. По словам ученого, арктическая экосистема очень уязвима и долго восстанавливается.

Потепление климата может негативно сказаться на экосистеме Белого моря. Впоследствии это приведет к проблемам в экономике. По мнению океанолога, потепление — это мина замедленного действия, потому что Мировой океан аккумулирует большое количество парниковых газов, которые при определенном стечении обстоятельств могут попасть в атмосферу в большом количестве.

Таяние льда может нарушить процесс ледового разноса, когда лед захватывает с собой подводные биогенные элементы и частички с суши и развивает свою экосистему, которая перемещается по акватории моря. Более подробно об этом читайте в интервью с Алексеем Толстиковым на сайте «Научная Россия».