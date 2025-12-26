Ученые доказали, что изучение нескольких языков замедляет старение мозга

Владение двумя и более языками может служить эффективной защитой от снижения когнитивных функций и ускоренного старения мозга.

Об этом сообщается в исследовании зарубежных ученых, опубликованном в журнале «Nature Aging». Сообщается, что они проанализировали данные более 80 тысяч человек из 27 европейских стран. Результаты масштабной работы опубликованы в авторитетном журнале Nature Aging.

Учёные сравнили показатели когнитивного здоровья у владеющих одним языком и владеющих несколькими языками в возрасте от 51 до 90 лет. Результаты показали, что многоязычие является значимым защитным фактором.

У людей, говорящих только на одном языке, риск ускоренного когнитивного старения был в 2,1 раза выше, а относительный риск — на 43% больше (1,43), чем у тех, кто владеет несколькими языками. Этот эффект сохранялся даже после учёта множества лингвистических, физических, социальных и социально-политических факторов.

Ранее небольшие исследования уже указывали на пользу билингвизма для памяти и внимания, однако новая работа впервые демонстрирует такой эффект на репрезентативной выборке в десятки тысяч человек. Полученные данные подтверждают, что постоянная активная тренировка мозга, которой является поддержание нескольких языков, — один из действенных способов сохранить ясность ума в пожилом возрасте.

