Ученые доказали, что сыр снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на содержание жира

Многие сыры также содержат живые лактобациллы и бифидобактерии, которые полезны для микрофлоры кишечника.

Исследования показывают, что кальций и другие компоненты сыра связывают часть жирных кислот, препятствуя их полному всасыванию в организме, что снижает потенциальный вред, сообщил гастроэнтеролог Сергей Вялов в своём Telegram-канале.

Сыр, долгое время считавшийся продуктом с высоким содержанием жира и холестерина, оказывает неожиданный положительный эффект на здоровье сердца.

Душителя молодой девушки из Петрозаводска заключили под стражу на два месяца

Кинологи в Петрозаводске передали щенков бельгийской овчарки в новый дом и на службу в Мордовию

В Карелии впервые провели операцию по удалению камня из почки через крошечный прокол

Три человека пострадали в утренней аварии на трассе в Суоярви

С начала года служба занятости трудоустроила каждого второго обратившегося за помощью участника СВО и члена их семей

В Карелии более 800 семей стали многодетными в 2025 году

От пересдачи ЕГЭ до контроля мигрантов: «Новые люди» рассказали, что полезного сделали для Карелии

Россиянам рассказали, сколько мандаринов можно съедать за один день

Инна Колыхматова рассказала, что было самым важным в Петрозаводске в уходящем году

Студент из Петрозаводска признан лучшим спортсменом СЗФО по самбо в 2025 году

Вице-премьер Олег Ермолаев подвел итоги года и назвал главное событие года в Карелии

За год из «Почты России» уволились около 40 тысяч человек

Актёр Пэт Финн, известный по роли в сериале «Друзья», умер в 60 лет после борьбы с раком

«Не сидеть за столом круглые сутки»: петрозаводский врач рассказала, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.