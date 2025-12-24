Ученые доказали, что сыр снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на содержание жира

Сыр, долгое время считавшийся продуктом с высоким содержанием жира и холестерина, оказывает неожиданный положительный эффект на здоровье сердца.
Исследования показывают, что кальций и другие компоненты сыра связывают часть жирных кислот, препятствуя их полному всасыванию в организме, что снижает потенциальный вред, сообщил гастроэнтеролог Сергей Вялов в своём Telegram-канале.
Механизм связывания жирных кислот снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Яркий пример, по мнению врача — французы, чья диета богата сыром, но уровень таких болезней сравнительно низок.
Многие сыры также содержат живые лактобациллы и бифидобактерии, которые полезны для микрофлоры кишечника.
Ранее врачи предупредили, что даже один бокал вина резко повышает давление.