Ученые и фермеры Карелии совместно создадут «идеальный салат»

Карельский научный центр РАН и фермерский кооператив «Прионежский» начали совместный эксперимент по созданию оптимальной формулы для выращивания листового салата.
По сообщению Главы Администрации Прионежского района Григория Шемета, цель проекта: научными методами определить состав питательного раствора, который позволит получать максимально полезный и качественный урожай в сжатые сроки.Уверен, что такое сотрудничество науки и бизнеса открывает перед нашим районом новые горизонты для устойчивого роста, — отметил Шемет.
Исследования проходили в течение месяца в специальной климатической камере с строго контролируемыми условиями. Под руководством ведущего научного сотрудника КарНЦ РАН Татьяны Шибаевой тестировались три различных варианта питательных растворов. Ученые провели комплексный анализ растений, изучив содержание витаминов, микроэлементов и хлорофилла.
Полученные результаты лягут в основу научной статьи. Для кооператива «Прионежский», одного из крупнейших производителей листового салата в Карелии, эти данные станут практическим руководством для совершенствования тепличных технологий. В октябре проект его главы, Никиты Холошенко, уже был отмечен на всероссийской аграрной выставке «Золотая осень» как один из лучших в стране.
