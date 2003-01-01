РЕКЛАМА
«Это будет точка притяжения»: что ждет Петровский завод в Кончезеро
24 ноября, 16:20 Статьи
«Болельщики «Спартака» — везде самые лучшие». Романцев, Дасаев, Шмаров ответили на вопросы «Столицы на Онего»
23 ноября, 19:45 Статьи
«Они тоже жертвы»: детский омбудсмен Карелии заступился за подростков, которые жестоко избили двух мужчин
22 ноября, 18:32 Статьи
Бывший военный госпиталь в городе Сортавала станет гостиницей

20:23

Ученые и фермеры Карелии совместно создадут «идеальный салат»

20:00

Пират, кот, Белый Кролик и Страна Чудес: что ждет гостей праздника в честь юбилея библиотек

19:29

Мастер из Карелии завоевала серебро на чемпионате мира по парикмахерскому искусству в Сочи

19:01

В Карелии растет заболеваемость ОРВИ

18:31

Поезд насмерть сбил пьяного мужчину в Сегеже

18:02

Вытесняя людей: «Яндекс» запустил роботов-доставщиков в Санкт-Петербурге

17:38

Символом фестиваля «Зимние фонтаны» в этом году станет дятел

17:18

Мокрый снег накроет Карелию 25 ноября

17:03

Новый собственник петровского завода в Кончезеро рассказал, что планирует открыть в исторических зданиях

16:47

В Медвежьегорске простятся с погибшим на СВО Сергеем Байдаковым

16:32

Овощи и яйца в Карелии стали дороже, а сахар и макароны — дешевле

16:14

Юные самбисты из Карелии завоевали восемь медалей на турнире в Ленобласти

15:46

Администрацию Сортавальского округа обязали взять на баланс бесхозную дорогу

15:32

Карельские ученые выяснили, можно ли есть зараженного плоским червем леща

15:16

На 100-м году жизни скончался легендарный футболист Никита Симонян

15:02

Цены на жильё в России в 2027 году могут вырасти в два раз выше инфляции

14:49

Серия взрывов прогремит на газопроводе в Лахденпохском районе

14:34

Супруги Андрияшевские из Костомукши отметили золотую свадьбу

14:17

Верховный суд оставил в силе приговор Артему Красулину

14:02

Детский сад № 89 в Петрозаводске открылся после завершения капремонта

13:48

Количество пользователей МАХ достигло 55 миллионов

13:32

61-летняя женщина попала под колёса авто в центре Петрозаводска

13:13

Шесть человек пострадали в ДТП в Карелии 21 ноября

12:59

Элиссан Шандалович и депутаты обсудили с Инной Колыхматовой приоритеты Петрозаводска перед принятием бюджета Карелии

12:52

Компания «КСМ» поделилась видео о ходе строительство жилого дома под расселение в Петрозаводске

12:43

«Динамо-Карелия» уступила «Красной Армии» на домашнем льду в Кондопоге

12:38

Брат и сестра из Карелии перевели мошенникам более миллиона рублей

12:21

31 бесплатный участок получили в 2025 году карельские ветераны СВО

12:06

В Териберке спасли покусанного собаками тюленя

11:43

В Петрозаводске установят бюст генералу Валериану Фролову

11:29

В Фонде «Защитники Отечества» рассказали, как помогают в поиске без вести пропавших бойцов СВО

11:25

Две иномарки разбились в ночном ДТП в Петрозаводске — есть пострадавшие

11:12

По программе «Земский работник культуры» в Карелию приехали специалисты из других регионов России

10:50

В Петрозаводске водитель автобуса спровоцировал массовую аварию

10:37

Музей «Кижи» получил международную награду за вклад в архитектуру

10:18

Сильный снегопад ожидается в Карелии

09:59

В Карелии завершилась вакцинация от гриппа

09:31

В РЖД предупредили о мошенниках, продающих недействительные билеты на поезд Деда Мороза

08:59

Три троллейбуса в Петрозаводске временно изменят маршруты

08:39

Над Архангельской областью впервые сбиты два украинских беспилотника

08:20

Активисты требуют открыть границу с Финляндией автопробегом к КПП

08:00

МЧС предупреждает о сильном снеге в южных и центральных районах Карелии

07:40

На 85-м году жизни скончался народный артист России Виталий Мишле

07:20

Охранник кафе в Петрозаводске избил двух посетителей

07:00

Пропавшая в Питкярантском районе 15-летняя девочка найдена живой

06:40

«Нужно съедать 24 кг рыбной продукции в год»: врач рассказала, почему россиянам важно есть больше рыбы

00:10

Легендарный тренер Олег Романцев дал совет жителям Карелии

19:58

Житель Карелии погиб при выполнении боевых задач в ходе СВО

19:02

В Карелии на трассе «Кола» произошло два ДТП за час

18:00

В Карелии объявлено предупреждение о гололедице

17:02

В Карелии нашли подрядчика для реставрации завода Петровской эпохи

16:02

Карельский спортсмен завоевал серебро на Чемпионате Европы по тхэквондо

15:02

В Карелии планово отключат свет в 12 регионах

14:02

В Карелии женщина потеряла почти 500 тысяч рублей, попробовав заработать «легкие деньги» в интернете

13:02

В Карелии прекратили работы по поиску пропавшей пенсионерки из дома-интерната

12:02

В Суоярви простились с педагогом Татьяной Кархунен

11:02

Все шесть карельских бойцов завоевали медали на Первенстве Европы по муайтай

10:02

Автомобилист сбил с ног пешехода в центре Петрозаводска

09:02

«Колебания продолжатся»: карельские синоптики дали прогноз погоды на конец ноября

08:29

Отечественный грузовик загорелся в Прионежском районе

08:03

Мужчина с психическими отклонениями в седьмой раз поджёг квартиру в Кемском районе

00:15
Ученые и фермеры Карелии совместно создадут «идеальный салат»
Сегодня 20:00 Наука
Карельский научный центр РАН и фермерский кооператив «Прионежский» начали совместный эксперимент по созданию оптимальной формулы для выращивания листового салата.

фото: © Григорий Шемет/ VK

По сообщению Главы Администрации Прионежского района Григория Шемета, цель проекта: научными методами определить состав питательного раствора, который позволит получать максимально полезный и качественный урожай в сжатые сроки.Уверен, что такое сотрудничество науки и бизнеса открывает перед нашим районом новые горизонты для устойчивого роста, — отметил Шемет.

Исследования проходили в течение месяца в специальной климатической камере с строго контролируемыми условиями. Под руководством ведущего научного сотрудника КарНЦ РАН Татьяны Шибаевой тестировались три различных варианта питательных растворов. Ученые провели комплексный анализ растений, изучив содержание витаминов, микроэлементов и хлорофилла.

Полученные результаты лягут в основу научной статьи. Для кооператива «Прионежский», одного из крупнейших производителей листового салата в Карелии, эти данные станут практическим руководством для совершенствования тепличных технологий. В октябре проект его главы, Никиты Холошенко, уже был отмечен на всероссийской аграрной выставке «Золотая осень» как один из лучших в стране.

Напомним, карельские ученые выяснили, можно ли есть зараженного плоским червем леща.

 

 

 

