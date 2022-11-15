Ученые ищут самые лучшие шишки в лесах Карелии

Шишки и семена из них исследуют в специальной лаборатории, сообщили в Минприроды Карелии.

Специалисты Минприроды Карелии и Рослесозащиты изучают собранные образцы шишек сосны и ели со всех районов Карелии. Исследование позволит определить качество всхожести семян, их пораженность вредителями и болезнями.



В частности, исследования проводят в специальной лаборатории карельской лесосеменной станции.



Все лесничества Карелии собрали в своих районах по 1,5 килограмма шишек.



«Исследование проходит в два этапа. Сначала мы взвешиваем и высушиваем шишки. Делаем контрольное измерение по весу «выбитых» семян. Затем мы проращиваем семена и практически ежедневно фиксируем темпы роста, пораженность вредителями и болезнями», - цитирует пресс-служба Минприроды республики слова специалиста карельской лесосеменной станции Валентины Измайловой.



Исследование покажет, в каких уголках Карелии шишки с самыми лучшими посевными качествами, а где собирать их не стоит.