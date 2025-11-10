Ученые: использование смартфона перед сном повышает риск инфаркта и инсульта

Ученые из Американской кардиологической ассоциации (AHA) пришли к выводу, что использование смартфона и других источников яркого света перед сном значительно повышает риск развития смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследователи обнаружили почти линейную зависимость: чем больше искусственного света человек получает ночью, тем выше риск сердечных заболеваний, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Американской кардиологической ассоциации (AHA).
— Мозг воспринимает яркий свет ночью как стресс. Это запускает иммунный ответ и воспаление кровеносных сосудов, что может привести к атеросклерозу и, как следствие, к инфаркту или инсульту. — объясняют ученые.
В исследовании, проведенном в Массачусетской больнице общего профиля, участвовали 466 взрослых в возрасте до 55 лет. Уровень ночного освещения в их домах сопоставили со спутниковыми снимками. К 2018 году серьезные сердечно-сосудистые заболевания были выявлены у 17% участников.
Специалисты рекомендуют для снижения риска:
— Ограничивать искусственное освещение в ночное время.
— Спать в полной темноте.
— Не пользоваться смартфоном, телевизором и другими гаджетами перед сном.
